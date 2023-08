Sur le départ à Parme, Elias Cobbaut peut-il rentrer en Belgique ?

L'aventure d'Elias Cobbaut à Parme semble terminée. Le défenseur n'entre plus dans les plans du club italien et pourrait partir. De nombreux clubs réfléchissent à son arrivée, y compris des équipes belges.

Les médias locaux rapportent que l'intérêt pour Cobbaut ne manque pas. Outre des équipes grecques, françaises et turques, le KRC Genk et le Club de Bruges sont également cités comme des destinations potentielles pour l'ancien joueur du KV Mechelen et du RSC Anderlecht. Cependant, la piste le menant au Club de Bruges est fausse. Celle vers Genk est peu probable.

Le défenseur de 25 ans a été définitivement acquis par Parme auprès du RSC Anderlecht la saison dernière après un prêt d'une saison. Le club italien a payé environ trois millions d'euros à l'époque et espère maintenant obtenir la même somme pour Cobbaut.

Cobbaut a cependant connu une saison difficile et n'a pratiquement pas joué cette saison en raison d'une blessure au genou. Au total, il a joué 11 matches pour Parme, manquant de peu la promotion en Serie A.