📷 Eden Hazard de retour au bercail alors que tout le monde attend des nouvelles de son avenir

Que va faire Eden Hazard ? Lui seul a la réponse, mais en attendant de la communiquer, l'ex-Diable Rouge était à Chelsea ce dimanche.

Eden Hazard ne donne pas signe de vie via ses canaux officiels ou pour évoquer son avenir sportif, et alors qu'on est déjà mi-août, les rumeurs loufoques (Brésil, Australie...) se succèdent... sans qu'on y croie vraiment. Le plus plausible, c'est que l'ancien capitaine des Diables Rouges prenne sa retraite, en espérant tout de même un dernier dribble surprenant dont il a le secret.

En attendant, Hazard profite de son temps libre. Après des vacances prolongées au Moyen-Orient, il était présent ce dimanche pour la reprise de la Premier League, et bien évidemment dans son ancien terrain de jeu : à Stamford Bridge.

🇧🇪 📸 Eden Hazard est à Stamford Bridge pour le match entre Chelsea et Liverpool.



Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) August 13, 2023

Eden Hazard is at Stamford Bridge 🌉 For Chel-Liv premier league march

Pour l'occasion, un Chelsea en reconstruction a partagé (1-1) face à Liverpool, dans une rencontre qui est allée dans tous les sens : Axel Disasi a inscrit son premier but pour Chelsea, répondant à Luis Diaz. Mo Salah et Ben Chillwell ont tous deux vu un but être annulé par la VAR. Un résultat encourageant pour les Blues.

Les supporters londoniens ne reverront bien sûr pas Eden Hazard sous les couleurs de Chelsea, mais auront au moins pu revivre des souvenirs encore vivaces avec cette visite de leur ancien n°10. De quoi redonner faim de foot à Eden ? Affaire à suivre...