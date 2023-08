Anders Dreyer connaît aussi sa sanction, et elle est lourde !

Anders Dreyer a été expulsé quelques minutes après l'ouverture du score d'Anderlecht sur la pelouse de Saint-Trond. Le Danois a laissé traîner sa semelle sur Eric Bocat, et sans surprise, il le paie cher...

Match mitigé pour Anders Dreyer : l'ailier du Sporting d'Anderlecht a eu du mal à sortir de sa boîte ce dimanche au Stayen, et peu de temps après y être enfin parvenu... il a pris un carton rouge totalement justifié. Le Danois laissait traîner sa semelle sur la jambe d'Eric Bocat, et était logiquement exclu.

Le parquet fédéral a émis sa proposition de sanction pour Dreyer : deux matchs ferme, ainsi que 2000 euros d'amende. Si cette sanction se confirme, l'ailier, titulaire indiscutable sous Brian Riemer, manquera les matchs à domicile face à Westerlo et Charleroi.

Le RSC Anderlecht peut cependant toujours faire appel de cette décision, et on s'attend en effet à ce que les Mauves tentent d'obtenir un verdict plus clément en seconde instance.