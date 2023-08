La boulette de Bolat a mis Westerlo dans l'embarras : "Ca ne doit pas arriver..."

Westerlo tenait bon face à La Gantoise... jusqu'à une erreur de Sinan Bolat qui a coûté très cher. Les Campinois ne s'en sont pas remis.

Le score était de 1-1 quand Sinan Bolat, sur une phase anodine, a dégagé le ballon... dans les pieds de Sven Kums, qui a servi Hugo Cuypers pour faire 1-2. Une erreur qui coûte très cher. "C'est une erreur individuelle qui ne doit pas arriver, surtout face à un adversaire si fort", regrette Jonas De Roeck après la rencontre.

"Les images sont claires, il y avait d'autres solutions pour lui. Mais voilà, ça ne doit pas arriver, mais ça peut arriver", relativise le coach de Westerlo. Gand prendra ensuite l'ascendant définitif sur les Campinois, battus 1-3.

"Je suis désolé pour Sinan Bolat, et pour tout le groupe. Mais ça fait partie du football. Nous avons poussé et aurions pu égaliser, je reste satisfait de mes joueurs et de ce qu'ils ont montré", conclut un De Roeck positif.