Tedesco doit-il appeler Hugo Cuypers ? Vanhaezebrouck et Cuypers réagissent

Hugo Cuypers est en très grande forme avec La Gantoise,et ça n'a bien sûr pas échappé à Domenico Tedesco. Mérite-t-il une sélection ?

Pour le coach de La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck, Hugo Cuypers a pourtant encore un peu de marge de progression. "Hugo sait faire incroyablement bien les choses les plus difficiles. Et parfois, ce sont même les choses les plus faciles qu'il rate parce qu'il attend un peu trop", analyse Vanhaezebrouck après la victoire à Westerlo.

"Mais s'il peut parvenir à corriger ça, il sera incontournable. Je ne suis pas sélectionneur, il ne faut pas me poser la question, même si je connais ses qualités. Je ne me mêle pas de l'équipe nationale", assure tout de même le coach gantois.

Et Cuypers lui-même ? Il temporise. "Je ne m'en préoccupe pas. Nous jouons dans trois jours, je n'ai pas le temps de garder ça en tête. Si ça vient, ça vient", relativise le buteur des Buffalos.