Voici le grand favori au Soulier d'Or selon les entraîneurs de Pro League

Qui succèdera à Simon Mignolet, Soulier d'Or 2022 ? Le grand favori semble être un autre Diable Rouge fraîchement retraité.

Le média HUMO a révélé le résultat de sa grande enquête concernant le Soulier d'Or, et réalisée auprès de tous les entraîneurs de notre Jupiler Pro League. Il en ressort un favori pour souler la godasse dorée en fin d'année : Toby Alderweireld, qui a reçu 5 votes.

Le capitaine de l'Antwerp, auteur d'une excellente saison et du but décisif ayant offert le titre au Great Old, verrait ainsi son retour en Belgique couronné, un an et demi à peine après sa signature. "C'est bien qu'un défenseur puisse à nouveau entrer en considération pour ce trophée", se réjouit son manager Stijn Francis dans les pages du magazine.

"Dans un coin de sa tête, Toby avait le rêve d'être champion avec l'Antwerp. Je ne peux pas exclure qu'il ait pensé au Soulier d'Or, c'est quelqu'un d'ambitieux", révèle Francis. "Mais le dire ? Jamais. Il est ambitieux pour lui-même, mais modeste. S'il gagne le trophée, il dira que c'est un trophée collectif".

Simon Mignolet avait été en 2022 le premier gardien de but depuis Michel Preud'homme (1989) à remporter le Soulier d'Or. S'il le soulève, Toby Alderweireld sera le premier défenseur à y parvenir depuis Vincent Kompany, en 2004.