Un grand d'Angleterre prêt à mettre le paquet...sur un ancien du STVV

Le Japonais de 30 ans, passé par Saint-Trond, intéresserait fortement le Liverpool FC. Fabrizio Romano a même donné le feu vert, expliquant que le transfert était imminent.

Liverpool devrait dépenser 18 millions d'euros pour le milieu de terrain et capitaine de Stuttgart.

Arrivé au STVV à l'été 2018, Endo avait d'abord été prêté lors de la saison 2019-2020 à Stuttgart avant de rejoindre définitivement le club allemand.

Wataru Endō to Liverpool, here we go! Medical tests booked on Thursday for Japanese midfielder who’s joining from Stuttgard for €18m fee 🚨🔴🇯🇵 #LFC



Personal terms agreed in few hours as Endō asked as Stuttgart captain to leave & follow his dream.



