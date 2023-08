Lucas Stassin revient sur son départ d'Anderlecht : "J'ai été déçu par certaines personnes..."

L'un des départs surprises cet été du côté d'Anderlecht fut celui de Lucas Stassin (18 ans). Le jeune attaquant a rejoint Westerlo.

"Ce départ m'a fait très mal", commence Stassin dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws. "Depuis mon enfance, je rêvais de briller en équipe A. Malheureusement, le club ne m'a jamais accordé la confiance que j'espérais, même lorsque je marquais tout le temps en D1B."

"Je n'ai jamais exigé une place de titulaire et je comprends qu'Anderlecht cherchait des attaquants avec plus de 'corps'. Mais le fait de faire partie du groupe et la perspective d'avoir des minutes de jeu ont suffi à me convaincre de rester. Même lorsque l'intérêt de Westerlo est devenu très concret, Anderlecht n'a pas pris l'initiative."

"J'espérais plus, après une saison de 15 buts en Challenger Pro League. Je suis déçu par certaines personnes, mais mon amour pour Anderlecht reste intact", a assuré Stassin.