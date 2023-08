Officiel : l'Union transfère la pépite offensive de son adversaire européen

Au mois de mai, le Sporting d'Anderlecht avait formulé une offre pour Mohamed Amoura, attaquant algérien évoluant à Lugano. Trois mois plus tard, le buteur s'engage avec l'Union Saint-Gilloise.

Mohamed Amoura pensait peut-être rejoindre Bruxelles dès le début du mois de mai, mais pas l'Union Saint-Gilloise. "Nous avons effectivement reçu des nouvelles d'Anderlecht qui s'intéresse à Amoura" avait déclaré l'entraîneur de Lugano, Mattia-Croci Torti, lors d'une interview.



Trois mois plus tard, l'information est pourtant officielle : le buteur algérien évoluera au Parc Duden cette saison. L'Union a trouvé un accord avec... son adversaire en barrages européens, dans le cadre du transfert de l'attaquant contre 4M€ + bonus.

"Amoura a fait ses classes à l'ES Sétif en Algérie où il a marqué 18 buts et délivré 8 passes décisives en 45 matches. Durant l'été 2021 Amoura signe en Suisse au FC Lugano, club avec lequel il remporte la Coupe de Suisse durant la même saison. Il participera à 66 matches et ajoutera 17 buts et 5 passes décisives à son compteur. Amoura a également participé à 14 sélections avec l'équipe nationale, au cours desquelles il a marqué 4 fois pour les Fennecs" détaille l'Union dans son communiqué.