Dante Vanzeir n'est pas ressorti indemne de son duel avec Christian Benteke

Le match entre les New York Red Bulls et DC United était l'occasion de voir Dante Vanzeir et Christian Benteke. Mais les deux attaquants n'ont pas été à la fête.

Après le premier trophée de Lionel Messi avec l'Inter Miami en guise d'échauffement, place aux choses sérieuses avec le duel d'attaquants belges entre Christian Benteke et Dante Vanzeir, le premier sur le sol américain. Malheureusement, la confrontation entre les deux Diables Rouges a tourné court : Dante Vanzeir a en effet dû quitter le terrain après 28 minutes de jeu, victime d'un souci musculaire. Si les premiers echos parvenant de New-York font état d'une blessure peu grave. Des examens devraient tout de même être réalisés dans les prochains jours. La rencontre a vu les New York Red Bulls l'emporter 1-0 contre DC United grâce à un but tombé en toute fin de match. Aligné pendant 90 minutes par Wayne Rooney, Christian Benteke est donc resté muet pour les visiteurs.