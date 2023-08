Dolberg marque après 29 secondes, mais ne figure pas dans le top 3 des buts les plus rapides en Belgique

La rencontre entre Anderlecht et Westerlo était à peine commencée que l'équipe locale prenait déjà l'avantage. Kasper Dolberg a ouvert le score après 29 secondes. Un but très précoce, mais en première division belge, quelques buts ont été marqués plus tôt.

Contre l'Antwerp, Dolberg a marqué son premier but pour Anderlecht, sur penalty. Face à Westerlo, Dolberg a signé son premier but de plein jeu pour le RSCA. Sur un centre de Théo Leoni, l'attaquant a marqué. Anderlecht prenait ainsi l'avantage sur Westerlo en l'espace de 29 secondes. En termes de vitesse, Dolberg n'a pas réussi à égaler Victor Osimhen. Le Nigérian est aujourd'hui la star de Naples, mais il a joué à Charleroi. Avec les Zèbres, il n'a mis que 9 secondes pour marquer contre l'Antwerp en 2019. Dans le top 3 des buts les plus rapides de la première division belge, on retrouve Imoh Ezekiel à la deuxième place, avec le Standard en 2013 et ce après 10 secondes contre le KRC Genk. Peter Odemwingie (La Louvière) en 2013 et Christian Negouai en 2006 (Standard) ont eu besoin de 11 secondes contre Heusden-Zolder et Westerlo pour faire trembler les filets. Le but le plus rapide de l'histoire du football professionnel belge est d'ailleurs signé Dante Vanzeir. En 1B, il a marqué pour l'Union après 7 secondes contre Deinze. 💨 | @UnionStGilloise scoorde juist de snelste goal ooit in de geschiedenis van het Belgische profvoetbal! 🚄🇧🇪 #DEIUSG pic.twitter.com/2y6Fyu9Aav — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) January 23, 2021