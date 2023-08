Gaëtan Englebert : "Ces erreurs arbitrales font mal »

L'entraîneur de Liège peine à digérer. Lors de la première journée, le but de Jordan Bustin est annulé pour un hors-jeu inexistant, cinq minutes avant l'ouverture du score de Dender. Cette fois, c'est le penalty obtenu par le SL16 FC pour égaliser qui est remis en cause.

Pour la deuxième fois en autant de matchs, le RFC Liège a eu les occasions pour prendre un point, voire trois. Un motif de satisfaction pour Gaëtan Englebert, pour qui il ne manque pas grand chose pour que le matricule 4 prenne ses premiers points en Challenger Pro League.



"Il nous a manqué de la détermination dans les actions offensives. On n'a pas donné beaucoup d'opportunités à l'adversaire, on était bien en place. En seconde période, on s'est améliorés dans le nombre d'occasions dangereuses. On prend l'avantage au bon moment, puis un fait de jeu fait tourner le match. Le deuxième but tombe juste après, il nous fait mal."

Contre Dender lors de la première journée, l'ouverture du score de Jordan Bustin en fin de match est refusée pour un hors-jeu de Benjamin Lambot, qui n'intervient pas dans l'action. Contre le SL16 FC, c'est le penalty de l'égalisation qui est remis en cause.



"On voit déjà dans ce championnat que ce ne sont pas toujours les équipes qui ont les meilleures occasions qui gagnent. On aurait pu avoir deux, quatre ou six points, on en a zéro. Mais on ne peut pas reprocher des erreurs aux joueurs, ce sont des décisions arbitrales qui nous punissent, et cela leur fait mal."

Point positif : Adriano Bertaccini a débloqué son compteur avec les Liégeois. Englebert estime cependant que les joueurs n'ont besoin que de points pour se libérer.

"Il nous manque un ou trois points pour que les joueurs soient libérés, mais l'ensemble du staff est content de ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs. On a le niveau de la division, mais il nous manque encore la réussite qu'on avait la saison dernière. On doit réagir dans les prochaines semaines pour montrer que notre place est dans cette division."