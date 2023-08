Le Sporting y va étape par étape

Prendre un point sur la pelouse de Genk, comme le dit Felice Mazzù, Charleroi aurait signé des deux mains avant la rencontre. Cependant, les Zèbres auraient même pu prendre les trois.

Le bilan du Sporting de Charleroi n'est pas mauvais. Il n'est cependant pas bon non plus. La cause ? L'incapacité de transformer un match nul en victoire. Le point positif, c'est que les Zèbres ont trouvé un équilibre défensif, comme nous l'annonce Damien Marcq.

"On travaille ensemble pour défendre. On a la bonne mentalité et tout le monde fait les courses et les efforts nécessaires. Ce dimanche, on a affronté Arokodaré, qui est très puissant. C'est même difficile d'en faire le tour tellement il est large. En fin de rencontre, c'était Paintsil, qui lui cherche beaucoup la profondeur. Il faut toujours être attentif avec lui."

Mais pour avancer au classement, il faut gagner des matches et c'est assez facile : pour gagner, il faut marquer des buts. Cela semble être le problème principal du Sporting en ce début de saison. Là encore, Damien Marcq réagit en homme d'expérience qu'il est.

"Cela va finir par arriver. Il faut faire confiance à nos attaquants. Il ne faut certainement pas leur jeter la pierre, car ils font beaucoup d'efforts pour l'équipe. Il nous manque un petit brin de réussite pour la mettre au fond. On va maintenant aller à Anderlecht avec la même mentalité et espérer revenir avec les trois points".