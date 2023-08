Officiel : Hannes Delcroix quitte le RSC Anderlecht (et sa vidéo de présentation vaut le détour)

Quel est le rapport entre Beetlejuice et Hannes Delcroix ? Honnêtement : nous n'en avons pas la moindre idée (et si vous en avez une, faites-le nous savoir). Toujours est-il que Burnley a placé sa nouvelle recrue dans un clip tiré du fameux film Beetlejuice pour annoncer son arrivée en Premier League.

Don't say his name three times ☠️ pic.twitter.com/tWDg14NHd2