Réduit à 10, l'Antwerp tient bon et prend une option sur la Ligue des Champions

L'Antwerp accueillait l'AEK Athènes ce mardi soir dans le cadre de la manche aller des barrages pour la Ligue des Champions. Les Anversois se sont imposés, prenant une option sur la qualification (1-0).

Pour cette rencontre, l'une des plus importantes de sa saison, Mark van Bommel décide de titulariser le jeune Soumaila Coulibaly en défense centrale.

Le début de match est engagé, avec une haute intensité. Ce sont les Anversois qui, devant leur public, prennent l'avantage. Sur un très bon travail de Keita, Vermeeren décale Janssen. Le Néerlandais ajuste le gardien et fait 1-0 (18e).

L'AEK tente de se montrer dangereux, mais Butez n'a pas beaucoup de travail. Alderweireld doit sortir ensuite une grosse intervention. Bien dans leur match, les Anversois créeent à nouveau le danger, mais la passe de Janssen vers De Laet est interceptée in extremis. En fin de première mi-temps, Vermeeren devra dévier du dos un envoi dangereux.

La seconde période commence pourtant assez mal pour l'Antwerp. Butez doit sortir un arrêt devant Hajsafi (48e).

Quelques minutes plus tard, c'est la boulette. Jelle Bataille se fait exclure après un tacle totalement inconsidéré sur Gacinovic après une passe trop courte de Keita (52e).

On pense alors que l'Antwerp va rester dans sa moitié de terrain et souffrir jusqu'à la fin du match. Pourtant, les Grecs peinent à se montrer dangereux. De l'autre côté, en contre, Balikwisha frappe trop mollement sur le gardien (65e). Dans la foulée, De Laet s'échappe sur son côté droit et crochète dans le rectangle. Il s'effondre après un contact. Rien du tout, selon l'arbitre.

Butez doit intervenir devant Mantalos, sans trop de problèmes (79e). De l'autre côté, Coulibaly manquera son face à face avec Athanasiadis (85e). La fin de match sera marquée par la combativité de l'Antwerp, infranchissable ce soir.

Solides, solidaires, courageux, les Anversois vont chercher une victoire toralement méritée. Ils viennent de faire un beau pas vers la Ligue des Champions. Réponse la semaine prochaine, en Grèce.