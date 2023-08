Nouveau prétendant pour Romelu Lukaku, dont Pochettino ne veut toujours pas

Un autre jour sans que Romelu Lukaku ait quitté Chelsea. Tottenham discuterait désormais pour un prêt, ne souhaitant pas payer le montant demandé.

Mais où finira Romelu Lukaku ? Certainement pas à Chelsea. Cette semaine, la presse anglaise est catégorique : si le Diable Rouge est toujours dans le noyau des Blues au matin du 1er septembre, il sera poussé vers l'Arabie Saoudite, dont le mercato est ouvert plus tard (jusqu'au 7 septembre).

Car contrairement à certaines informations provenant d'Italie, Mauricio Pochettino n'est pas prêt à réintégrer Lukaku dans son groupe. Alors que Gianluca Di Marzio annonçait que le coach argentin pourrait envisager de lui redonner sa chance, Fabrizio Romano - mais aussi le Daily Mail et d'autres sources anglaises - affirme que Pochettino ne veut que des joueurs souhaitant évoluer à Chelsea, et que les deux hommes ne se parlent même plus.

Déjà évoquée, une piste anglaise est à nouveau à l'étude, selon le Daily Mail : elle mène à Tottenham, à la recherche d'un attaquant de poids depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich. Mais le président des Spurs Daniel Lévy ne souhaite pas payer les 30 millions réclamés par Chelsea : il espère convaincre le rival londonien d'accepter un prêt.

Depuis le début de l'été, Chelsea a mis des bâtons dans les roues de Lukaku dans ce dossier en demandant au moins 30 millions (une somme déjà revue à la baisse par rapport à ce qui avait été réclamé à l'Inter Milan en début de mercato), ce qui a notamment fait reculer l'AC Milan. On doute donc que subitement, un prêt soit accepté...