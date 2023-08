Les propos scandaleux d'un journaliste italien à l'égard de Romelu Lukaku

"Lukaku est un petit nègre": c'est la phrase prononcée, en direct, par Luigi Furini au micro de Telelombardia, ce vendredi. Des propos qui ont évidemment fait réagir le plateau, mais le journaliste italien a refusé de s'excuser en direct et il a finalement été expulsé de l'émission.

Le patron de la chaîne, Fabio Ravezzani, a également rapidement réagi, sur les réseaux sociaux. "On ne plaisante pas avec les propos racistes. Nous n'acceptons pas d'erreur ou de malentendu. Et des excuses tardives ne suffiront pas. Je regrette qu'un collègue comme Furini ait commis une erreur aussi inadmissible. Des mesures immédiates sont inévitables".

Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati. @QSVS_Official