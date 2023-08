Vincent Kompany, critiqué, s'explique

Vincent Kompany a encore connu la défaite avec Burnley, pour sa deuxième rencontre en Premier League. Cette fois, il a été un peu critiqué.

Pour préparer la saison de Premier League, Burnley et Vincent Kompany ont transféré à tour de bras et le coach belge avait décidé d'aligner beaucoup de ces nouvelles recrues pour le match face à Aston Villa (1-3). Un choix critiqué.

En effet, Hannes Delcroix, Sander Berge, Zeki Amdouni ou encore Luca Koleosho étaient tous titulaires aux dépens de cadres de la saison passée tels que Josh Brownhill, Jack Cork, Jay Rodriguez ou Johann Berg Gudmundsson. "C'était un choix. Mais l'apprentissage a un prix en Premier League", reconnaît Vincent Kompany après le match dans des propos relayés par le Daily Mail.

"Nous voulons aller de l'avant et j'en ai vu assez dans ce match pour me dire que c'est possible. Aston Villa est une bonne équipe", rappelle le Belge. "La Premier League est le championnat où il est le plus difficile de se faire une place, on peut voir que c'est difficile".

Mais si les trois promus - Burnley, Sheffield et Luton - sont à la peine pour le moment, Kompany reste positif. "Nous avons perdu, donc je ne veux pas prétendre que tout est positif, mais j'ai vu des choses à retenir. Le tout est de le transformer en résultats", conclut le coach de l'année en Championship.