Le transfert encore très intelligent de l'Union : "Les vrais connaisseurs sauront ce que je peux apporter"

L'Union savait depuis un moment que Senne Lynen ne resterait pas au Parc Duden. Charles Vanhoutte a donc débarqué du Cercle de Bruges, et s'est immédiatement intégré.

Quand on le voit jouer, on a l'impression que Charles Vanhoutte est un joueur de l'Union depuis plusieurs saisons. L'intelligence du milieu défensif vient naturellement et sa capacité à mettre la pression était déjà bien présente, lui qui a connu une approche similaire au Cercle.

"C'est une bonne chose si on ne me remarque pas trop. Les vrais connaisseurs de football sauront ce que j'apporte à cette équipe. Cela signifie que les autres joueurs reçoivent le ballon pour faire quelque chose, mais ce ballon n'arrive jamais tout seul."

Le joueur de 24 ans a raison, tant il est déjà crucial pour l'équilibre de l'Union. "Comment fonctionne ce carré au milieu de terrain ? Avec beaucoup de communication. Nous devons trouver un équilibre entre les départs et les blessures, mais je pense que ça fonctionne déjà très bien pour le moment" avait déclaré Charles Vanhoutte après la victoire Unioniste contre Lugano, jeudi dernier.

L'Union se rendra en Suisse cette semaine pour défendre un avantage de deux buts et valider sa qualification pour les poules de l'Europa League. "Ils ne jouent pas non plus dans leur propre stade, cela va désormais jouer en notre faveur. C'est une équipe solide, vous avez pu le voir. Le travail n'est qu'à moitié fait, nous voulons rester en Europe."