Arthur Vermeeren très convoité jusqu'à la fin du mercato : "Je ne peux fermer aucune porte..."

Pourrait-on encore voir Arthur Vermeeren quitter l'Antwerp d'ici la fin du mercato estival ? Sven Jaecques, CEO du Great Old, n'a pas totalement fermé la porte.

Arthur Vermeeren (18 ans) est probablement l'un des golden boys les plus en vue en Europe à l'heure actuelle. En moins d'un an, sa valeur est passée de 500.000 euros à 17 millions d'euros sur Transfermarkt, et l'Antwerp ne le laisserait probablement même pas partir pour un tel montant.

Sven Jaecques ne le cache pas : les clubs européens suivent Vermeeren de près. "Si vous êtes un club du top et que vous ne vous êtes pas intéressé à Arthur Vermeeren ces derniers mois, que vous ne vous êtes pas renseigné, alors vous ne faites pas correctement votre travail", déclare le CEO de l'Antwerp dans le Nieuwsblad. "Ils sont tous venus aux nouvelles".

Jaecques n'a d'ailleurs pas totalement écarté un éventuel... départ de son joyau. "Si vous me demandez maintenant si je suis sûr à 100% qu'aucune offre impossible à refuser n'arrivera d'ici à la fin du mercato, je ne peux pas vous répondre", concède-t-il. "Je ne pense pas que cela arrivera, mais je ne peux pas l'exclure complètement".