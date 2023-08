Canak, Mundle, Perica mais aussi... Laifis : Carl Hoefkens s'exprime sur la situation de plusieurs joueurs du Standard

En conférence de presse, Carl Hoefkens a fait le point sur les joueurs moins utilisés depuis le début de la saison : Canak, Mundle, mais aussi Perica et.. Kostas Laifis.

Deux absents au Standard pour affronter le RWDM, samedi soir. Ibe Hautekiet (pied) fera son retour après la trêve internationale, tandis que Stipe Perica pourra retrouver le terrain d’entraînement dès la semaine prochaine. En conférence de presse, Carl Hoefkens a d’ailleurs évoqué la situation de l’attaquant, cité parmi les joueurs pouvant quitter Sclessin avant la fin du mercato.

« J’ai eu une bonne discussion avec le docteur, Stipe sera bientôt parmi nous. C’est un attaquant qui peut marquer des buts, il l’a montré par le passé, et qui pourrait nous aider. Je compte sur lui » a déclaré le T1 du Standard.

Malgré un temps de jeu intéressant l’année dernière pour sa première saison complète, Cihan Canak n’a pas encore vraiment eu droit au chapitre avec le nouvel entraîneur du Standard. « Il a beaucoup de potentiel. A certaines positions, il est le premier remplaçant mais les titulaires prestent bien. Je prends l’exemple d’Aron, qui était bon à Courtrai. Je n’ai donc pas réellement envie de changer pour le moment. Il ne doit jamais cesser de croire en ses qualités car c’est un des jeunes avec des qualités énormes. »

Oui, Kostas Laifis pourrait être réintégré à la fin du mercato"

Arrivé pour renforcer le côté droit, Romaine Mundle a déjà perdu sa place depuis le passage dans une défense à 3. Cependant, le jeune Anglais peut aussi évoluer à d’autres positions. « Il y a des autres joueurs avec plus de qualités pour gagner des matchs pour le moment. Romaine a montré son talent en préparation, je suis content de lui mais aussi des autres attaquants. Il peut jouer à droite, à gauche ou sur l’une des deux places devant. »

Enfin, Carl Hoefkens s’est exprimé sur la situation de Kostas Laifis, qui pourrait… réintégrer le groupe à la fin du mercato. Le défenseur central a d’ailleurs joué un match amical avec les espoirs du Standard contre Swift Hesperange, cette semaine.

« J’ai été très déçu de sa réaction. Je lui ai dit. J’ai aussi toujours dit que je voulais bien travailler avec tous les joueurs ici. Il s’entraîne avec le SL16 FC, on va réévaluer la situation une fois le mercato fini. C’est important pour lui de reprendre du rythme et de jouer des matchs. La situation n’était claire pour personne. Il reste quelques jours de mercato, on verra à la fin pour travailler avec les joueurs qui sont là. Mais s'il est toujours là, je ne vois pas de raison de ne pas le réintégrer » a conclu Carl Hoefkens.