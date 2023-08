La presse grecque retourne sa veste et félicite l'Antwerp ; un joueur a particulièrement impressionné

L'Antwerp a assuré sa qualification pour la Ligue des Champions en prenant le meilleur sur l'AEK Athènes (1-2) ce mercredi soir.

Après l'élimination de l'AEK, la presse locale s'est montrée assez élogieuse envers l'Antwerp. Et cela, alors qu'après le match aller les journaux grecs laissaient clairement entendre que l'AEK devait se qualifier car l'Antwerp était plus faible. "Contre des adversaires apparemment moins forts, deux occasions en or ont été gâchées", commence SDNA. "Face à une équipe de l'Antwerp certes extrêmement solide, l'AEK a été presque méconnaissable."

"Avec le recul, l'AEK a perdu la qualification à Anvers, où il a manqué des occasions. Mais en fin de compte, il faut dire que cet AEK n'était pas prêt pour la Ligue des champions. L'AEK n'a pris le dessus sur l'Antwerp qu'en théorie. Car lors des deuxièmes matches, l'Antwerp a été meilleur en pratique. Ce n'est peut-être pas un colosse du football européen, mais il a montré qu'il était une bonne équipe, très cohérente", continue le média sportif.

Sport24 considère de son côté que l'Antwerp a "mérité" sa qualification : "On peut dire que l'AEK a plus de qualité et plus de possibilités, mais cela ne veut pas dire que l'on obtient ce que l'on veut à ce niveau. C'est le plan qui fait la différence et celui de l'Antwerp s'est avéré beaucoup plus efficace. Ils ont surpris l'AEK dans ses faiblesses (...) L'Antwerp méritait bien plus de se qualifier. C'est une équipe très difficile à déstabiliser, surtout lorsqu'elle a le luxe de défendre son avance et de se mettre à l'affût en contre. On avait l'impression qu'ils jouaient à treize. C'est dire si les espaces étaient bien fermés. L'AEK a rapidement eu le sentiment qu'il lui serait impossible de trouver une ouverture et qu'il serait vulnérable sur les contre-attaques."

La grande soirée de Balikwisha

Outre la solidité défensive d'Alderweireld ou de Coulibaly, un Anversois a crevé l'écran ce mercredi : Michel-Ange Balikwisha, auteur d'une prestation XXL avec un but et un assist.

"Alderweireld a été fantastique. Pendant 65 minutes, il a été l'homme fort de la défense anversoise. Mais le joueur vedette était Balikwisha, qui a donné la qualification à l'Antwerp avec sa passe décisive et son but. Il a puni sans pitié les erreurs de l'AEK", commente Sportfm.