Officiel : Roman Yaremchuk quitte temporairement le Club de Bruges

C'est désormais officiel : Roman Yaremchuk (27 ans) est prêté pour une saison en Espagne, au FC Valence. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat.

Recruté l'été dernier pour 16 millions d'euros en provenance du Benfica, l'attaquant international ukrainien aura vécu une saison 2022-2023 cauchemardesque. Sous Hoefkens, Parker et De Mil, il n'aura marqué que 2 buts, pour trois assists.

Malgré son début de saison intéressant en éliminatoires de Conference League (4 buts en 5 matchs), Bruges a décidé de le prêter à Valence, conscient que l'Ukrainien n'allait pas être titulaire cette saison sous Deila.

Yaremchuk moves on loan to @ValenciaCF until the end of the season. Good luck, Roman! 👊🏻