Le calendrier de l'Union et des autres clubs belges : voici quand l'USG ira à Anfield

L'Union Saint-Gilloise visitera un monument du football durant sa campagne européenne. Le calendrier européen de nos clubs est connu.

Après le tirage qui s'est tenu ce vendredi, nos clubs connaissent leurs adversaires et désormais le calendrier de leurs poules européennes. Le grand moment de cette campagne pour l'Union et ses supporters, ce sera naturellement le déplacement à Anfield, l'antre du Liverpool FC.

Ce sera dès la seconde rencontre pour les Unionistes : l'USG entame sa campagne le 21 septembre à domicile face à Toulouse, avant de se rendre le 5 octobre à Liverpool. Une double confrontation contre le LASK Linz est ensuite au programme, à la maison (26/10) puis en Autriche (09/11). L'Union ira ensuite à Toulouse le 30 novembre, avant de clore sa campagne de poules en beauté par la réception des Reds le 14 décembre.

L'Antwerp, de son côté, commence en fanfare : les champions de Belgique entament leur campagne européenne... au FC Barcelone. Pas de stade de légende pour les Anversois cependant, puisque le Camp Nou est en travaux : le Barça joue actuellement à Montjuic.

Comme l'USG, l'Antwerp terminera en recevant le favori du groupe le 13/12. Il faudra prendre des points les 4 et 25 octobre lors des réceptions du Shakhtar Donetsk et du FC Porto, avant de se déplacer au Portugal et en Pologne (où se jouent les matchs européens des clubs ukrainiens) les 7 et 28 novembre.

L'intégralité du calendrier est à retrouver ci-dessous, via le compte d'actualité Diables Rouges Actu :