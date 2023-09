Anderlecht, Bruges ou La Gantoise : qui sera en tête du championnat pour la trêve internationale ?

La Pro League comptera probablement un nouveau leader ce soir : dans ce "Super Sunday", Gand, Bruges et Anderlecht peuvent tous trois prendre le fauteuil. Un scénario laisserait toutefois les rênes au Cercle pour la trêve internationale !

Ce n'est que symbolique, surtout compte tenu du fait que plusieurs équipes ont un match de retard (Gand, Bruges, l'Antwerp, l'Union et Genk), mais c'est toujours un bonus qui se prend : qui sera en tête pour deux semaines, durant la trêve internationale ?

La victoire du Cercle de Bruges a mis les Groen & Zwart temporairement aux commandes de la Pro League, mais seulement au bénéfice de leur différence de buts supérieure à celle du RSC Anderlecht. Si les Mauves prennent au moins un point à la Cegeka Arena de Genk ce dimanche (18h30), ils dépasseront le Cercle ; le RSCA est sur une série de 4 victoires d'affilée, et arrive donc en confiance.

Le Club de Bruges et La Gantoise peuvent aussi finir en tête

Si Anderlecht gagne à Genk, Brian Riemer et ses troupes sont même assurés de passer la trêve en tête de la D1A, après avoir déjà passé une semaine dans le fauteuil de leaders après leur victoire la semaine passée.

Cependant, tout autre résultat permettait au vainqueur du "choc des Flandres", programmé plus tôt dans la journée (13h30 à la Ghelamco Arena), de s'ériger en leader de la Pro League pour au moins 2 semaines. Bruges comme Gand ont en effet une meilleure différence de buts qu'Anderlecht.

Et si le topper de 13h30 se termine par un match nul, puis qu'Anderlecht perd à Genk ? Alors, c'est... le Cercle de Bruges qui tirera les marrons du feu, et aura l'honneur d'être en tête pour la trêve internationale. Après avoir déjà placé 2 joueurs (ou presque, Olivier Deman ayant officiellement quitté le Cercle à la veille de la sélection...) chez les Diables Rouges, ce serait la preuve d'une période faste pour Miron Muslic et ses hommes !