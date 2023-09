"Jouer Liverpool ? Un rêve !"

L'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu ce dimanche après-midi (2-2) face à l'Antwerp. Lazare Amani, le milieu de terrain de l'Union, s'est exprimé en après-match sur la prestation de ses couleurs, le début de saison, mais aussi le tirage en Europa League.

"Je pense que c'était un match équilibré. On aurait pu gagner. Nous avons eu le plus d'occasions. Mais c'est plus du 50/50", a analysé Jean Thierry Lazare Amani après le match nul de l'Union ce dimanche face à l'Antwerp. "Sur ma prestation ? Je pense que j'ai grandi au fil du match. Je me sens de mieux en mieux physiquement. Je suis de plus en plus confiant."

L'Ivoirien a ensuite tiré un bilan positif du début de saison de l'Union. "C'est bien. On prend 10 points sur 5 matchs, en jouant Anderlecht, le Standard et l'Antwerp. Les nouveaux joueurs sont bien intégrés dans l'équipe. Notre coach (Alexander Blessin, nda) fait aussi du bon travail."

L'Union a appris plus tôt cette semaine son tirage pour les poules de l'Europa League. Avec Toulouse, le LASK Linz, mais aussi une certaine équipe de Liverpool. "C'est un très beau tirage !", s'est réjoui Lazare. "On l'a bien fêté^, quand on l'a appris dans l'avion. Jouer l'Europa League et Liverpool, c'est un rêve !"