Officiel: Sergio Ramos retrouve sa première maison

Retour où tout a commencé pour Sergio Ramos. 18 ans plus tard...

Sergio Ramos était sans club depuis le 1er juillet et la fin de son aventure au PSG, il a trouvé un accord pour rebondir au FC Séville, où il a signé un contrat d'un an.

C'est un retour aux sources pour le défenseur central espagnol qui, avant de faire les beaux jours du Real et de découvrir la Ligue 1 avec le PSG, avait débuté sa carrière professionnelle au FC Séville, où il a également été formé.

Sergio Ramos avait disputé son premier match avec les Rojiblancos en février 2004 et il avait quitté Séville un an et demi plus tard, après avoir disputé 49 rencontres et inscrit trois buts.