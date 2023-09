Officiel: un transfert à 2,5 millions d'euros pour Genk

Fin de l'aventure pour Angelo Preciado, qui était arrivé à Genk il y a deux ans et qui file en République Tchèque.

L'aventure entre Angelo Preciado et le Racing Genk a, officiellement, pris fin ce lundi. Le latéral équatorien quitte le Limbourg deux ans après son arrivée pour rejoindre la République Tchèque, où il s'est engagé avec le Sparta Prague.

Genk avait déboursé un peu plus de trois millions d'euros pour le faire venir en provenance de l'Independiente, en 2021. Il s'en va en échange d'un chèque de 2,5 millions d'euros.

En deux saisons, Angelo Preciado aura disputé 70 rencontres et distillé 7 assists avec Genk. Il a profité de ses performances en Belgique pour s'imposer définitivement en équipe nationale et participer à sa première Coupe du monde, au Qatar, l'hiver dernier. Mais il n'était plus titulaire depuis la fin de la saison dernière et il espère désormais se relancer à Prague.