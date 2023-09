Yaya Touré envoie un message fort aux supporters du Standard

Six matchs, trois partages, trois défaites : le bilan du début de saison du Standard est catastrophique. Seuls Westerlo et Courtrai font pire au niveau du bilan.

Les Rouches restent sur deux partages de suite mais du côté du staff, on aimerait enfin trouver le chemin de la victoire. Dans un tweet, Yaya Touré s'est exprimé sur la situation du club et a voulu envoyer un message fort aux supporters.

"Vous n'obtenez jamais beaucoup dans la vie en avançant seul. Nous devons être soudés si nous voulons progresser. Je veux remercier les supporters pour leur soutien donné à l'équipe et au staff. Nous voulons gagner et nous allons travailler dur pour vous rendre fiers", a écrit l'adjoint de Carl Hoefkens.

