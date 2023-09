Et Anderlecht a dit "non"

L'entraîneur d'Anderlecht, Brian Riemer, souhaitait cependant conserver le milieu de terrain. Anderlecht a même refusé une offre de plus de 5 millions d'euros de Burnley, qui est arrivée juste avant la clôture de la fenêtre de transfert anglaise. Kompany et Arnstad ont un passé commun. En effet, lorsque Kompany était encore en poste à Anderlecht, Arnstad était en équipe fanion.

Il circule actuellement des informations selon lesquelles Arnstad serait lié à un prêt à Courtrai. Le marché des transferts belge se ferme le mercredi 6 septembre à 23h59.

