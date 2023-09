Un international panaméen trouve la mort

Le footballeur panaméen Gilberto Hernández est décédé lors d'une fusillade dans la ville portuaire de Colón. L'international de son pays et également joueur du Club Atlético Independiente avait seulement 26 ans.

Dans un bâtiment public à Colón, deux hommes armés ont ouvert le feu sur un groupe de personnes. Hernández se trouvait parmi ces personnes et a perdu la vie. Sept autres personnes ont été blessées.

Ces derniers mois, la ville panaméenne a été le théâtre de plus en plus fréquent d'assassinats. La BBC rapporte que de tels incidents seraient liés à deux gangs rivaux. Rien qu'en 2023, plus de cinquante personnes ont été assassinées à Colón.

Hernández avait fait ses débuts en mars dernier pour l'équipe nationale du Panama, contre le Guatemala. Il a ensuite joué contre l'Argentine. La Fédération panaméenne de football a exprimé sa profonde tristesse dans un communiqué officiel suite à sa mort.