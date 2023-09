Noah Sadiki répond aux supporters d'Anderlecht : "Ils ne sont pas à ma place..."

Noah Sadiki a signé à l'Union Saint-Gilloise, et est en train d'y faire son trou. L'ancien jeune d'Anderlecht ne regrette donc pas son choix.

Du côté d'Anderlecht, Noah Sadiki était le plus souvent utilisé comme arrière droit, mais à l'Union, c'est bien en tant que milieu de terrain qu'il a creusé son trou. "Mon poste préféré", nous glisse-t-il. Charles Vanhoutte, devenu son concurrent, n'est pas surpris : "Je vois tous les jours à l'entraînement, ce garçon déborde de talent" assure le médian unioniste.

Un avis bien sûr partagé par Alexander Blessin, qui accorde sa confiance à Sadiki. "Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il intègre le onze", assure l'entraîneur allemand. Solide défensivement mais doué techniquement, l'ex-Mauve prend de l'ampleur : "Il est très calme au ballon pour son âge", ajoute Blessin.

Sa réponse aux supporters d'Anderlecht

On ne s'attendait tout de même pas à ce que Noah Sadiki mette Mathias Rasmussen, l'une des recrues phares de l'été, sur le banc. "Noah est un garçon très terre-à-terre, qui connaît ses qualités. Il m'avait déjà dit que son poste, c'était au milieu", explique Vanhoutte.

Et les critiques autour de sa signature à l'Union, lui, le "kid" de Neerpede ? "Je comprends les supporters d'Anderlecht. Mais ils ne sont pas à ma place, ils n'ont pas vu ce que j'ai vu", estime Noah Sadiki avec calme. "J'ai choisi mon avenir, et Brian Riemer a été très honnête avec moi : si je voulais du temps de jeu, je devais partir". Dont acte, et Anderlecht pourrait le regretter...