Mercato terminé au Standard ? Pas vraiment : un titulaire pourrait s'offrir un départ surprise

Voilà cinq jours que le mercato s'est clôturé en Belgique. Pourtant, des transferts sortants restent possibles dans le sens des départs.

Avec la clôture du mercato, on pourrait croire les directeurs sportifs de nos clubs de Pro League enfin en droit de se reposer après un été agité. D'autant que notre championnat est l'un des derniers en termes de dates de fermeture du marché. Cependant, dans certaines autres compétitions, le mercato n'est pas terminé.

C'est le cas en Turquie, où le club de Gaziantep tenterait en ce moment de recruter un joueur du Standard. Selon la Dernière Heure, les Turcs négocient pour un prêt de Denis Dragus. Redevenu titulaire ces dernières semaines, l'attaquant roumain pourrait donc à nouveau quitter Sclessin.

La saison passée, il avait été prêté six mois au Genoa. Depuis quatre matchs, Carl Hoefkens semble avoir trouvé un certain équilibre en attaque avec l'association entre le natif de Bucarest et Wilfried Kanga, sans que le duo ne permette pour autant à l'équipe de décoller. Le mercato pourrait à nouveau rebattre les cartes.