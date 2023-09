Dimitri De Condé puni et pas Jan Vertonghen ? Voici les explications du procureur fédéral

Dimitri De Condé doit répondre devant la commission de discipline des événements survenus lors de Genk - Anderlecht. Il a dépassé les bornes avec l'arbitre Bram Van Driessche et le capitaine des Mauves, Jan Vertonghen.

Après la rencontre entre Genk et Anderlecht, des échauffourées ont eu lieu. Jan Vertonghen ayant provoqué la carte rouge de Bonsu Baah, Dimitri De Condé s'en est pris au capitaine des Mauves.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le club limbourgeois s'étonne : pourquoi Dimitri De Condé risque-t-il une sanction et pas Jan Vertonghen, alors que l'altercation a concerné les deux hommes ? Le procureur fédéral Ebe Verhaegen livre sa version des faits.

"Nous n'appelons pas Vertonghen parce que le rapport de l'arbitre montre qu'il a été provoqué. A notre connaissance, il n'a rien dit d'inacceptable. Nous avons fait faire une déclaration à Vertonghen pour connaître les circonstances exactes, ce qu'il a fait. Cette déclaration était conforme au rapport de l'arbitre."

Dimitri De Condé est aussi poursuivi pour ses propos aux arbitres de la rencontre, et pas seulement pour l'altercation dans le tunnel. "Ce n'est pas bien non plus. Mais on voit bien que c'est lui qui a rendu visite à Vertonghen" a conclu Ebe Verhaegen dans Het Laatste Nieuws.