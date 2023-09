Kazeem Olaigbe, le sauveur des Espoirs dont le Standard n'a pas voulu

Kazeem Olaigbe s'est érigé en sauveur des Diablotins en marquant l'unique but de la rencontre face au Kazakhstan. De quoi nourrir quelques regrets du côtéCes du Standard ?

Ces dernières semaines, le football belge a appris à connaître Kazeem Olaigbe. Cet ailier de 20 ans avait un peu disparu de la circulation en signant en Angleterre, le voici de retour en Belgique. Il y a deux semaines, il signait au Cercle de Bruges après avoir été proche de rejoindre le Standard.

Hier, c'est sous le maillot des Diablotins qu'il s'est rappelé aux bons souvenirs des recruteurs sillonant les rencontres de jeunes. Face à une équipe du Kazakhstan massivement regroupée, il a aidé une équipe belge très peu inspiré à l'emporter sur le fil.

Monté au jeu à 20 minutes de la fin, Olaigbe a fait la différence avec une frappe puissante et instinctive aux abords du grand rectangle. Un premier but pour ses toutes premières minutes chez les U21 belges. L'ancien produit du centre de formation d'Anderlecht doit maintenant confirmer ses bonnes dispositions au Cercle de Bruges, où les départs d'Ayase Ueda et d'Olivier Deman pourraient lui libérer une place, notamment sur le flanc gauche qu'il affectionne.

Pourtant, le néo Diablotin a bien failli ne pas poser ses valises au Jan Breydel Stadion. Il était en effet tout proche de rejoindre Sclessin : tout semblait en ordre pour voir Olaigbe se parer de Rouche mais le deal avec le Standard n'a pas abouti. Il se chuchote que c'est Carl Hoefkens qui s'est opposé à son arrivée suite à quelques échos de sa période à Anderlecht. Les Liégeois se sont alors tournés vers Romaine Mundle, autre ailier prometteur de 20 ans.

Chez les Mauves, Olaigbe a notamment dynamité les défenses adverses en compagnie de Johan Bakayoko, avec qui il partage la particularité d'avoir été positionné sur le flanc opposé à son pied de prédilection pour pouvoir rentrer dans le jeu.

Autre point commun entre les deux représentants de la génération 2003 : avoir quitté Anderlecht à 16 ans. Là où Bakayoko a vite gravi les échelons au PSV, Kazeem Olaigbe a connu plus de difficultés à s'imposer à Southampton. Intégré au sein de l'équipe réserve, il a été envoyé s'aguerrir en prêt à Ross County (première division écossaise) et Harrogate Town (quatrième division anglaise).

Auteur de 15 buts et 9 assists sur ses deux dernières saisons, il doit maintenant se stabiliser au Cercle. Sous contrat jusqu'en 2027 à Bruges, Olaigbe sera fixé bien cela sur la possibilité d'une explosion à la manière de son ancien compère de Neerpede. Pour cela, il est maintenant temps de confirmer la bonne première impression laissée.