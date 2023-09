Les premiers effets de Roberto Martinez au Portugal : "On n'a jamais vu ça"

Après six matchs de qualification, le Portugal compte 18 points et n'a pas encore concédé le moindre but. Roberto Martinez accumule déjà les records avec le vainqueur de l'Euro 2016.

Ce lundi soir, le Portugal a infligé une véritable correction au Luxembourg (9-0). La victoire la plus importante de l'histoire de la sélection et donc un record, qui n'est d'ailleurs pas tombé seul. Après six rencontres de qualification, le Portugal compte 18 points et n'a toujours pas concédé le moindre but (24 buts marqués). Le meilleur départ dans une campagne éliminatoire de l'histoire de la sélection. Tous les regards sont tournés vers Roberto Martinez, qui convainc déjà. "Nous n'avons jamais rien vu de tel au cours de nos 102 ans d'histoire" déclare le grand média portugais A Bola. En cas de victoire au mois d'octobre contre la Slovaquie, le Portugal pourrait devenir le premier pays (hors Allemagne) à se qualifier pour l'Euro 2024. Un sacré début.