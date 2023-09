Domenico Tedesco explique pourquoi il a titularisé Orel Mangala plutôt que Youri Tielemans contre l'Estonie

Domenico Tedesco peut déjà chercher des hôtels dans "son" Allemagne. Avec un 13/15, les Diables sont quasiment assurés de se qualifier pour l'Euro 2024 et peuvent entrevoir l'avenir sereinement.

C'était le jour et la nuit par rapport au match contre l'Azerbaïdjan. "La différence est que cette fois, nous avons été précis dès le départ" lance Tedesco en conférence de presse. "On a marqué rapidement, ce qui n'est pas évident contre un bloc bas. Cela nous a rendu la tâche bien plus facile."

Une rencontre qui permet au sélectionneur des Diables de tirer quelques conclusions. "On doit être bien plus efficaces en zone de finition. Tout n'était pas mauvais en Azerbaïdjan, tout n'était pas bon aujourd'hui. Nous devons faire preuve de plus de patience à certains moments, les joueurs ont un petit peu trop tendance à se précipiter. En seconde période, c'était beaucoup mieux."

Avec Orel Mangala plutôt que Youri Tielemans, les choses se sont bien mieux déroulées. "Ce n'était pas un choix contre Youri, mais pour Orel. Il a déjà beaucoup joué avec Nottingham et nous avons dû voyager pendant onze heures en deux jours. Il faut être prudent, surtout à ce poste."

Et si le duo Mangala-Onana avait pris le pas sur les autres ? Le joueur d'Everton semble indiscutable, mais on ne sait pas encore qui l'accompagnera sur le long terme. "Mangala a toujours bien joué sous mes ordres, à chaque fois. Il se porte vraiment bien" conclut Domenico Tedesco. Premier élément de réponse ?