Denis Dragus et le Standard, la fin de l'histoire ?

Le Standard a profité de la fermeture tardive du mercato en Turquie pour prêter son attaquant Denis Dragus à Gaziantep. L'avenir du Roumain à Sclessin semble s'écrire en pointillé.

Dans son début de saison très compliqué, le Standard a beaucoup recruté. L'heure était à l'apport d'éléments de qualité, voulant se relancer, comme Djenepo et donc Kamal Sowah, vu par Hoefkens comme le remplaçant de Denis Dragus en attaque.

Dragus est ce genre de joueurs qui divise. Capable de fulgurances et doté d'une certaine technique, le Roumain ne s'est jamais montré capable de répéter des actions faisant la différence sur l'ensemble d'un match, sur plusieurs rencontres d'affilée, ou sur une saison complète.

Désormais, le voilà prêté pour la deuxième fois en moins d'un an. Il passera la saison en Turquie, chez le 18e de la dernière saison de SuperLig et actuelle lanterne rouge - avec 4 défaites en 4 matchs.

© photonews

Denis Dragus ne sera jamais parvenu à convaincre au Standard

Recruté à l'été 2019 par le Standard en provenance de Vittorul après une assez bonne saison (38 matchs, 11 buts et 6 assists), Dragus débarque à Sclessin avec le statut d'espoir du football roumain.

Le jeune international roumain U21 ne parvient pas à faire son trou lors de sa première saison au sein de l'effectif liégeois. Il se contente de seulement 3 (courtes) entrées au jeu. Il est prêté la saison suivante à Crotone, en Serie A. Il ne dispute que 9 rencontres avec les A, sans se montrer décisif.

De retour au Standard, Dragus commence enfin à afficher des signes de progression. Dans une équipe liégeoise qui s'enfonce dans la crise, il sera parfois la rare éclaircie, marquant 6 buts et délivrant 2 passes décisives. Il inscrira des buts importants, contre Anderlecht, le Beerschot ou Eupen.

© photonews

Au début de la saison dernière, Dragus semblait disposé à passer un palier. "Je veux progresser et m'améliorer. Le nouveau coach (Ronny Deila) me fait confiance et je me sens bien depuis son arrivée", nous déclarait-il. "Je veux être plus régulier et consistant", précisait-il sur ses statistiques personnelles.

Mais sous Deila, malgré un début d'exercice débuté en tant que titulaire et des grosses prestations face à Genk et l'Antwerp, Dragus ne rentre progressivement plus dans les plans de Deila. Lors de son prêt au Genoa en janvier dernier, Deila justifiait le prêt de Dragus au Genoa par son "manque de discipline".

Son début de saison laissait pourtant présager qu'il allait enfin s'imposer.Mais non, et le voilà à nouveau prêté, cette fois dans un club qui jouera le maintien en Turquie.

© photonews

Dragus reviendra-t-il au Standard ?

La question est d'abord rhétorique : oui, très probablement, car il est prêté sans option d'achat. Le Standard croit encore en lui, et a de plus levé l'option pour prolonger son contrat jusqu'en 2025.

Mais cette saison loin de Sclessin a plutôt des airs de dernière chance pour le Roumain, qui laisse le champ libre à Hoefkens de composer avec ses nouvelles recrues en attaque et à construire une équipe sans lui. Pas évident pour revenir dans le coup ensuite. Le Standard se prive d'une solution offensive qui a déjà pourtant rendu quelques services.

Le signal envoyé ici à Dragus semble assez clair : s'il veut réussir au Standard, il devra d'abord progresser en Turquie. Qui sait, peut-être qu'à l'image d'un Jackson Muleka, il prouvera aux dirigeants du Standard qu'ils ont eu tort...