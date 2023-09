Hayden, Djenepo et Alzate seront-ils du déplacement à Eupen ? La réponse de Carl Hoefkens, qui évoque aussi le cas Laifis

Après une fin de mercato agitée, l'entraîneur du Standard a fait le point sur son effectif, à deux jours du déplacement à Eupen.

Après avoir officialisé quatre recrues lors des deux derniers jours du mercato, le Standard se déplace à Eupen ce dimanche dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League. Carl Hoefkens pourra-t-il compter sur tous ses renforts ?

« Ce sera compliqué pour Isaac Hayden et Moussa Djenepo. Le département des affiliations ferme à 17h et n’ouvre pas le week-end, c’est une course contre-la-montre. Steven Alzate devrait être présent, Kostas Laifis pourrait aussi faire partie du groupe. Kanga, Sowah, O’Neill et Dodeigne ont eu des douleurs pendant la semaine mais seront disponibles. »

L'entraîneur du Standard martelait le manque de qualité de son équipe, le voilà servi... et heureux. « Je suis très satisfait du mercato. Nous avons maintenant de la concurrence, il va falloir faire des choix et c’est exactement ce que je voulais. Certains titulaires vont peut-être perdre leur place, mais ils devront résister mentalement et continuer à se battre pour revenir dans le onze. »

© photonews

Les derniers transferts du Standard laissent penser à un retour du 4-3-3. Ce n'est pas définitif selon Carl Hoefkens, qui pourrait s'adapter en fonction de l'adversaire et des forces en présence.

« Un changement de système est encore possible, mais je ne veux pas rester avec le même toute la saison. Il est possible que nous jouions parfois à trois, parfois à quatre en fonction de l’adversaire. Je ne regarderai pas si on défend mieux, mais comment on peut être dangereux avec le ballon en fonction de l’adversaire. »

Maintenant, notre saison peut commencer ! "

« Nous avons plusieurs possibilités à tous les postes. Pour le latéral gauche d’une défense à 4 ? Il y a Noah Dodeigne, Kostas Laifis mais aussi Cihan Canak, qui a déjà joué à cette position par le passé. Nous allons prendre match par match et remonter la pente. Maintenant, notre saison peut commencer »