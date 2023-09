Un club en perdition rassure : "Notre saison ne débute que maintenant"

Courtrai, avec Westerlo et le Standard, fait partie des pires équipes du championnat après 6 journées.

KV Courtrai affrontera le Sporting d'Anderlecht lors de la prochaine journée de Jupiler Pro League. Les "Kerels" connaissent un début de saison difficile avec une seule unité sur dix-huit et ont besoin de points.

Le gardien de but Tom Vandenberghe s'est exprimé dans Het Laatste Nieuws. "Le stade sera bien rempli. Nous n'avons rien à perdre et nous pouvons toujours donner un peu plus contre les équipes plus fortes. La saison dernière, nous avons battu Anvers, Genk et le Club de Bruges à domicile", a-t-il déclaré avec détermination.

Après la défaite contre OHL, la direction du club a réagi en renforçant l'équipe avec plusieurs nouveaux joueurs. "C'est dommage que cela ait pris autant de temps, mais les nouvelles recrues apportent une injection de qualité. Marco Kana en particulier est une véritable valeur ajoutée. C'est étrange à dire, mais notre saison ne commence réellement que maintenant.