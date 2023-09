Le transfert de Thorgan à Anderlecht, une offre d'Arabie Saoudite, le futur d'Eden : Kylian Hazard balance sur le mercato familial

Les Hazard ont connu un mercato plus agité qu'à l'accoutumée. Kylian fait le point sur la destinée des trois frères.

De Thorgan, Eden et Kylian, on pourrait penser que ce dernier n'a pas eu le mercato le plus chargé du trio suite à sa grave blessure au ligament croisé. Absent jusqu'en 2024, le cadet a tout de même dû considérer plusieurs offres.

Dans une interview accordée à la Dernière Heure, Kylian Hazard révèle : "En Belgique, ce n'étaient pas des clubs du top 6". Il explique également des discussion avec un club d'Arabie Saoudite, avant de se blesser : "Une aventure là-bas pourrait me plaire. Je serais plutôt parti dans cette direction que de rester en Belgique. Mais ça ne veut pas dire que je ferme la porte à la Belgique non plus. Ma famille est ici".

Kylian est également revenu sur le transfert de Thorgan à Anderlecht : "On discutait et il me disait qu’il voulait revenir mais que ça ne se ferait pas. C’était compliqué avec Dortmund. Au bout du compte, je reçois un message de quelqu’un qui me dit : 'T’as vu ? Thorgan a signé !' Je réponds : 'Comment ça ?'. Là, j’appelle Thorgan qui me dit qu’il était à la bourre mais que, oui, le transfert allait être bouclé. Lui-même n’avait même pas l’air au courant (rires). Ça s’est fait sur le fil".

Quant à Eden Hazard, le joueur du RWDM est lui aussi dans l'expectative : "Il profite en famille. Il reprendra, s’il a envie de reprendre. Il fera les choses à sa manière. Il ne faut pas oublier qu’il est passé pro très jeune… Tout ce qu’il a loupé avec les entraînements, les matchs, etc. Il mérite de respirer".