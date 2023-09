Saint-Trond se rassure, coup d'arrêt pour Malines et Steven Defour

Saint-Trond - Malines, c'était le match de clôture de cette 7e journée de championnat. Les Canaris se sont imposés 2-0 au Stayen.

Saint-Trond n'avait plus gagné depuis le 6 aout dernier - 0-1 à Courtrai. Les Canaris ont pris le meilleur sur Malines ce dimanche.

Une victoire qui fait du bien, face à un adversaire qui a majoritairement fait le jeu. Dès les premiers instants, le STVV se montre pourtant le plus entreprenant. Très actif, Bocat sert Steuckers, qui ne peut conclure (5e). Coup dur ensuite pour Malines, qui voit Belghali quitter le terrain sur blessure (12e).

Malines réagit et tente de faire mal en contre. Une frappe dangereuse de Mrabti est contrée (29e). C'est ensuite peu de temps après que STVV frappe, avec Hashioka qui fait 1-0 (32e).

© photonews

Malines tente de pousser avant la pause mais ne parvient pas à marquer. Cobbaut, Mrabti et Schoofs passent pourtant tout près d'égaliser.

Alors que Malines fait encore le forcing, Saint-Trond tue tout suspens. Steuckers trouve Ito, qui trompe Coucke (2-0, 63e). Malines ne parviendra pas à revenir dans la rencontre.

Le STVV gagne enfin à nouveau et se retrouve à la 7e place du classement général, à égalité de points avec Genk et l'Antwerp. Malines connait un coup d'arrêt et sort du top 6. Le KVM est désormais 8e.