Carl Hoefkens revient sur la sortie éclair de William Balikwisha :"Il y a des choses que je ne peux pas accepter"

Sur le banc pour démarrer la rencontre, le milieu de terrain congolais est monté au jeu... 10 minutes, avant de rentrer directement au vestiaire.

Une image que l'on n'a pas l'habitude de voir. Alors que le Standard mène 0-3 sur la pelouse d'Eupen ce dimanche, William Balikwisha monte au jeu à la place de Hayao Kawabe.

Une perte de balle et quelques soupirs plus tard, le milieu congolais ressort du terrain après une dizaine de minutes et est remplacé par Gilles Dewaele. Une image qui n'a pas fini de faire parler et un débat lancé sur les réseaux sociaux : Carl Hoefkens a-t-il bien fait ?

En conférence de presse, l'entraîneur du Standard a, en tout cas, défendu son choix, en mettant en avant la mentalité du joueur.

"Il y a des joueurs qui se battent pour leur place, il y a du monde derrière ceux qui jouent. Cela me fait mal, aussi, de devoir mettre un joueur sur le banc. Dans ce cas-ci, d'avoir fait le choix de privilégier Hayao à William. Tu peux perdre un ballon, ça arrive, mais je n’accepte pas qu’on ne se donne pas à 100%."

Que tous les supporters du Standard se rassurent, Hoefkens n'est pas trop rancunier pour ce genre de choses et Balikwisha repart sur la même ligne que les autres, dès ce lundi. "S'il veut en parler, ma porte est ouverte. Sinon, le débat est clos et on reprend lundi comme d'habitude" a conclu Carl Hoefkens.