Catastrophe pour Malines qui perd une nouvelle recrue pour toute la saison

Le KV Malines avait recruté un jeune talent belge cet été, mais ne pourra malheureusement pas compter sur lui cette saison. Rafik Belghali s'est lourdement blessé.

Le week-end passé, Malines se déplaçait à Saint-Trond. Et en plus d'une défaite (2-0), le synthétique du Stayen a réservé une seconde mauvaise nouvelle aux Sang & Or, à savoir une lourde blessure pour le jeune Rafik Belghali (21 ans).

Le natif de Louvain avait dû sortir sur civière, après que son genou se soit tordu. Et le verdict tant redouté est tombé : Belghali s'est rompu le ligament croisé antérieur. Il sera indisponible au moins 6 mois, probablement plus.