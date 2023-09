La Gantoise ne devrait pas avoir de difficultés contre Zorya Luhansk

La Gantoise affrontera jeudi à 21h l'équipe ukrainienne Zorya Luhansk.

La Gantoise s'apprête à affronter Zorya Luhansk lors de la première journée de la Conference League, jeudi à 21 heures. Les Buffalos se préparent à ce défi européen avec confiance, tandis que leur adversaire ukrainien, Zorya Luhansk, peine à trouver ses marques en championnat national, avec seulement une victoire en six matchs.

Le championnat ukrainien, bien que compétitif, est considéré comme moins relevé que certaines autres ligues européennes majeures. Cependant, Zorya Luhansk n'a pas réussi à tirer pleinement parti de cette situation, l'équipe éprouvant des difficultés en ce début de saison. Leurs performances inconstantes ont mis en lumière les lacunes de leur effectif, sans véritable joueur vedette pour les guider.

En revanche, La Gantoise se trouve actuellement en tête du classement de la Pro League belge. L'équipe est en bonne forme, bien qu'elle ait parfois du mal à concrétiser ses occasions et à sécuriser ses matches. Ils pourront néanmoins s'appuyer sur Hugo Cuypers, l'attaquant en forme du moment, pour faire la différence.

Malgré le déséquilibre apparent entre les deux équipes, La Gantoise devra rester vigilante et ne pas sous-estimer son adversaire. Les matches européens réservent souvent des surprises, et les Buffalos devront rester concentrés pour décrocher une victoire cruciale et bien entamer leur aventure en Conference League.