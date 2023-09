🎥 Prêté par le Standard en dernière minute, il marque déjà son premier but

Le dĂ©part en prĂȘt de Denis Dragus en derniĂšre minute avait surpris les supporters du Standard. Le Roumain, envoyĂ© Ă Gaziantep, y a dĂ©jĂ marquĂ© son premier but.

Denis Dragus (24 ans) a été prêté à Gaziantep le 13 septembre dernier. Un départ de dernière minute dû à l'arrivée de plusieurs renforts offensifs, mais qui a surpris puisque le Roumain semblait en jambes en ce début de saison.

Qu'à cela ne tienne pour Dragus : l'international roumain (5 caps, 2 buts) a déjà trouvé le chemin des filets pour son nouveau club, dès son second match (et sa seconde titularisation). Gaziantep a battu Istanbulspor, et Denis Dragus a lancé son équipe vers la victoire (2-0).