Près de deux ans de calvaire et enfin la délivrance pour cette ancienne promesse du Standard

Daouda Peeters n'aurait sans doute pas pensé tirer autant de satisfaction pour quelques minutes sur un terrain de football. Mais son retour à la compétition est une grande victoire.

Il y 1 an, 11 mois et 22 jours, Daouda Peeters se ramassait un sacré coup sur la tête en se faisant diagnostiquer du syndrome de Guillain-Barré. Une infection s'attaquant au système nerveux qui expliquait la baisse d'énergie vécue par le milieu de terrain.

Le début d'un long chemin de croix : cet espoir belge n'a plus joué de la saison et a continué à se soigner à la Juventus (son club propriétaire, il n'était que prêté au Standard). Cet été, le joueur désormais âgé de 24 ans se rapprochait d'un retour et signait au FC Sudtirol, en Serie B italienne.

Ce samedi, c'était la délivrance : Daouda Peeters est monté au jeu à l'occasion du match de son équipe à Ternana. Cerise sur le gâteau : Sudtirol a égalisé à la dernière minute de temps additionnel. Mais après tout ce qu'il a vécu, cela paraissait presque accessoire pour notre revenant du jour.