Les supporters du RWDM prennent une décision choc pour le derby face à l'Union Saint-Gilloise

La décision de la Pro League de maintenir le derby de la Zwanze à 18h30 jeudi prochain ne plaît à personne. Les supporters du RWDM veulent protester.

La Pro League est en train de gâcher le retour des derbys de la Zwanze en D1 belge. En reprogrammant RWDM - Union un jeudi 18h30, nos dirigeants se sont mis tout le monde à dos : les supporters de l'USG pourraient boycotter le déplacement dans son ensemble, et ceux du RWDM ont fait une promesse très forte.

"Malgré la volonté des clubs de supporters, des dirigeants du RWDM et de la RUSG, avec le soutien du diffuseur Eleven DAZN de modifier l’heure du match, il est regrettable de constater que la position de la Pro League n’a pas évolué", regrettent les ultras du RWDM.

"Dès 19h30, horaire plus approprié pour un match en semaine, nous intégrerons les tribunes pour soutenir notre équipe dans ce derby historique. La Fédération des Supporters encourage tous ceux qui partagent ces préoccupations à se joindre à notre action", continue le communiqué, qui s'en prend ensuite nommément au commissaire du calendrier, Nils Van Branteghem.

"Message à l’attention de Monsieur Van Brantegem : l’horaire actuel que vous imposez, entrave sérieusement notre capacité à être présents en raison de nos obligations professionnelles et familiales (...)Vous êtes la preuve vivante qu’il n’y a que les IMBÉCILES qui ne changent pas d’avis ! Nous estimons qu’il est temps de faire respecter votre slogan « For the Fans »".