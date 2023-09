Peu de Mauves brillants : les notes d'un Anderlecht encore en rodage

Ce n'était pas catastrophique, mais ce n'était pas brillant non plus. Voici les cotes du RSC Anderlecht contre le Club de Bruges.

Kasper Schmeichel (6,5)

Rien à redire à sa grande première sous pression. Peu d'arrêts à faire mais un face-à-face remporté avec Igor Thiago.

Ludwig Augustinsson (6,5)

Très sûr, mais beaucoup moins offensif qu'à Genk. Il a laissé peu de fois son opposant (et n'est pas spécialement en tort sur le but), et a même jailli dans l'axe à l'une ou l'autre reprise pour sauver une situation chaude.

Jan Vertonghen (6)

Toujours plutôt bon, toujours plutôt bien placé, mais comme toute la défense, il regarde Zinckernagel se balader sur le 1-1. A encore usé de son vice pour stopper une action dangereuse brugeoise, et ça vaut plutôt des points en plus qu'en moins...

Zeno Debast (6,5)

Presque impeccable défensivement, sauf dans l'hésitation générale devant Zinckernagel qui s'est promené. Ses relances sont toujours un régal.

Killian Sardella (4,5)

Triste qu'une (grosse) erreur gâche son match pourtant solide dans l'ensemble, car on avait très peu vu Zinckernagel jusque là. Imprécis dans ses centres également.

Thomas Delany (6)

Un rôle très défensif, parfois presque en troisième défenseur central ou libéro. Propre et solide, auteur de quelques bonnes interventions, jusqu'à cette sortie sur blessure juste avant la pause.

Mats Rits (6)

Peut-être son meilleur match depuis qu'il est arrivé, mais ça ne veut pas dire grand chose. Un peu plus hargneux qu'à l'accoutumée.

Théo Leoni (7)

Inlassablement le meilleur milieu de terrain d'Anderlecht, avec ce style à la Marco Verratti qui se développe de manière de plus en plus claire. Récupérations de pitbull, vice, passes osées (mais pas toujours réussies).

Amadou Diawara (6,5)

Une excellente montée pour lui qui avait autant à gagner qu'à perdre. Il a prouvé que la concurrence avec Thomas Delaney et Mats Rits devait être bien plus serrée qu'on le pense.

Francis Amuzu (5)

On est partagés entre sa capacité impressionnante à toujours prendre Kyriani Sabbe de vitesse et son incapacité à faire quoi que ce soit de constructif derrière.

© photonews

Kasper Dolberg (8)

Son meilleur match en Mauve dans le jeu, et un but pour couronner le tout. Mais rien n'est simple pour lui depuis son arrivée : le voilà sorti blessé en marquant...

Thorgan Hazard (4)

Sans une seconde partie de rencontre bien meilleure, il aurait une encore plus mauvaise cote, et pourtant, peut-on le blâmer ? Thorgan Hazard n'est clairement pas encore physiquement au top, et pas encore intégré à 100% dans ce groupe. Ses choix étaient cependant peu judicieux, et il manquait de l'accélération nécessaire aux moments cruciaux. Le "grand" Thorgan mettait sa frappe en seconde période, à 1-0.

Luis Vazquez (5)

Sa première touche est une catastrophe, mais l'Argentin a pour lui qu'il ne tient jamais trop son ballon, conscient de ce qui semble être des limites techniques gênantes. On lui laissera le bénéfice du doute...