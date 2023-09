Furieux sur son coach, Victor Osimhen adresse ensuite un message au Napoli

Dimanche dernier, lors du match nul face à Bologne, Rudi Garcia a décidé de remplacer Victor Osimhen en fin de rencontre. Le Nigérian avait loupé un penalty plus tôt dans le match.

La réaction de l'ancien de Charleroi a été d'effectuer plusieurs gestes de colère vers son coach. Il a notamment fait le signe "2", demandant à Garcia de passer à un système à deux attaquants.

Un épisode qui pourrait fragiliser la position d'Osimhen, mais aussi de Rudi Garcia, en difficulté depuis son arrivée à Naples (2 points sur les trois derniers matchs de championnat).

Selon la Gazzetta dello Sport, Osimhen se serait excusé envers son coach et ses coéquipiers après coup. Il ne devrait pas subir de conséquences de cette saute d'humeur.

